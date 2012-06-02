Подозреваемых в днепропетровских терактах арестовали

Сегодня по согласованию прокуратуры Днепропетровской области четырем подозреваемым в организации взрывов, произошедших 27 апреля в городе Днепропетровске, Бабушкинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуре Днепропетровской области.

По информации прокуратуры, пока арестованные находятся в Днепропетровском следственном изоляторе.

Как сообщал УНИАН, 1 июня генеральный прокурор Украины заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля. Тогда в центре Днепропетровска прогремели 4 взрыва, в результате которых пострадало 31 человек, в том числе 10 детей.