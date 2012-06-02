Подозреваемых в днепропетровских терактах арестовали
19:05, 02 июня 2012Общество
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По информации прокуратуры, пока арестованные находятся в Днепропетровском следственном изоляторе.
|Суд взял под арест четырех задержанных по подозрению в организации взрывов в Днепропетровске
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуре Днепропетровской области.
По информации прокуратуры, пока арестованные находятся в Днепропетровском следственном изоляторе.
Как сообщал УНИАН, 1 июня генеральный прокурор Украины заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля. Тогда в центре Днепропетровска прогремели 4 взрыва, в результате которых пострадало 31 человек, в том числе 10 детей.
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