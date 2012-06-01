Чистый берег - комфортная жизнь у воды

Событие инициировано и организовано Киевской городской государственной администрацией и оргкомитетом ЖК «Озерные Зори». Цель мероприятия - поддержка высокого статуса Тельбинськой эко-зоны.

День Озера Тельбин - это наш весомый вклад в дело сохранения «зеленого» статуса родного города.

Озеро Тельбин - хорошо известное киевлянам место отдыха, одно из самых живописных озер днепровского Левобережья.

Когда-то, именно на берегах Тельбин, отдыхали паломники по пути в Лавру, вдохновляясь неповторимым видом Киева и колоколами многочисленных церквей и соборов ...

Наша цель - основать ежегодное празднование Дня Озера Тельбин в первую субботу июня. Известное еще с давних времен озеро должно иметь свой торжественный день.

Приглашаем Вас присоединиться к акции. В программу события включены развлекательные мероприятия для детей и взрослых, а также толока по уборке берега и пляжа.

Жителей района ожидает:

- Зарыбление озера карасями

- Развлекательная программа «Пираты озера Тельбин», выступление местных творческих детских коллективов «Днепряночка» и «Берегинька», мастер-классы скульптуры из песка;

- Разнообразные конкурсы с призами;

- Угощение рыбацкой ухой

Специально к этому событию организаторами запланировано: очистные мероприятия береговой линии, восстановление мусорных урн, установка кабинок для переодевания, спортивных тренажеров, благоустройство волейбольной площадки.

Озеро Тельбин и сегодня может похвастаться большой историей, его название упоминается рядом с именами культовых героев наших дней - в 1986 году Сергей Лысенко снимал здесь короткометражный фильм о группе «Кино» и Виктора Цоя «Конец каникул». Фильм признан одним из ключевых моментов в карьере известного музыканта, а озеро Тельбин стало неотъемлемой частью культурного наследия «эпохи великих перемен». Кстати, ивы, попавшие в кадры фильма, до сих пор растут здесь.

На событие можно аккредитоваться по телефону (050) 4406017, или по e-mail: t.ovsienko @ dieslovo.com.ua, Татьяна Овсиенко.

С уважением, оргкомитет общественной акции День Озера Тельбин.