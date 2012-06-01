Украинские дети назвали главных агрессоров в семье

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствует первый в Украине социологический опрос детей, проведенный в рамках проекта «Права детей в Украине: реалии и вызовы после 20 лет Независимости».

Согласно данным опроса, в большинстве случаев действия «семейных агрессоров» носят лишь вербальное проявление.

Также опрос показал, что 10–13-летние дети чаще, чем представители других возрастных групп, страдают от морального или физического насилия одноклассников. Удельный вес учеников, которые указывали на оскорбительное отношение со стороны школьного окружения, с взрослением уменьшается. В семье, наоборот, оскорбительное отношение является более актуальным для 16–17-летних детей.

Дети отмечают, что в их жизни бывали случаи, когда к ним относились оскорбительно, издевались или били за последние 12 месяцев: 8% страдали от оскорбительного отношения одноклассников/одногруппников, 6% терпели такое отношение от других учеников/студентов учебного заведения и 5% - от учителей/преподавателей; около 2% детей попадали в ситуации, когда над ними издевались их одноклассники/одногруппники, другие ученики (1,5%) или учителя (1%); указали случаи, когда насилие имело физическое проявление со стороны одноклассников/одногруппников, 1,5% опрошенных, других учеников или учителей - по 1%.

Анализ данных в зависимости от типа населенного пункта свидетельствует: дети, проживающие в селе, реже сталкиваются со случаями оскорбительного отношения к себе или с проявлениями насилия, по сравнению с жителями областных центров и других городов. Это касается как семейного, так и школьного окружения, свидетельствует опрос.

Справка УНИАН. Первый в Украине социологический опрос детей - в рамках проекта «Права детей в Украине: реалии и вызовы после 20 лет Независимости» был проведен с 15 по 30 апреля 2012 года с целью определения реального состояния обеспечения прав ребенка в Украине.

В ходе исследования было опрошено 4083 детей – учеников 5–11-х классов общеобразовательных школ, студентов 1-го, 2-го курсов ПТУЗ и вузов I–II уровней аккредитации (на базе 9-летнего образования), 1-го курса вузов I–II уровней аккредитации (на базе 11-летнего образования) и 1-го курса вузов ІІІ–ІV уровней аккредитации.

Метод получения информации - самозаполнение вопросника в учебных аудиториях, с использованием индивидуального конверта для каждого респондента. В базу данных также вошли ответы 107 детей в возрасте возрасте 16–17 лет, которые не учатся и не работают. У них брали индивидуальное интервью («с глазу на глаз»).

Исследование провел Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко по заказу Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка при технической поддержке Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.