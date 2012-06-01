В Киеве львятник переделают под мелких хищников

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, председатель КГГА Александр Попов подписал соответствующее распоряжение с целью создания необходимых условий для функционирования столичного зоопарка.

Так, решено провести работы по переоснащению «Острова зверей» и павильона «Птичник», а также реконструировать первую и шестую секции павильона «Приматы». Кроме того, в планах – переделать львятник под павильон для содержания мелких хищников.

КП «Киевский зоопарк» должно разработать и утвердить проектно-сметную документацию и определить генеральные проектную и подрядную организации для выполнения строительных работ.

Отмечается, что при заключении договора на строительство объекта подрядчиком обязательно будут предусмотрены условия по предоставлению гарантии качества выполнения работ и установлены гарантийные сроки.