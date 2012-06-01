Турецкая военная делегация побывала в Севастополе

В рамках официального визита в Украину турецкой военной делегации, состоялась встреча временно исполняющего обязанности командующего Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирала Юрия Ильина с начальником Генерального штаба ВС Турецкой Республики генералом армии Наджетом Озелем. Также прошли переговоры в составе делегаций. Во встрече приняли участие заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Григорий Саковский и первый заместитель командующего ВМС ВС Украины вице-адмирал Сергей Елисеев.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, стороны обсудили ключевые аспекты и перспективы сотрудничества между вооруженными силами двух государств. В частности, речь шла о сотрудничестве украинских и турецких ВМС в региональных инициативах безопасности - Черноморской группы военно-морского сотрудничества “Blackseafor” и операции “Черноморская гармония”, многонациональных учениях. Участники встречи выразили убеждение, что участие флотов обоих государств в этих мероприятиях способствует поддержке стабильности и безопасности в Черном море, укреплению доверия и сотрудничества между странами Черноморского региона, достижению взаимосовместимости междунациональных группировок.

Вице-адмирал Ю.Ильин поблагодарил генерала армии Н.Озеля за содействие в обучении украинских морских офицеров в учебных заведениях ВС Турции, консультативную поддержку со стороны турецких ВМС в вопросах подготовки к борьбе с пиратством. «Мы приветствуем постоянное участие ВМС Турции в учениях серии “Си Бриз”. Участие в международных учениях является неотъемлемой частью боевой подготовки наших соединений, поэтому мы очень заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве в этом направлении», – отметил временно исполняющий обязанности командующего национальным флотом.

В свою очередь, начальник Генерального штаба ВС Турции генерал армии Н.Озель подчеркнул, что визит в Украину и, в частности, в Севастополь для него также является очень важным, поскольку Турция и Украина как страны, которые обеспечивают безопасность в Черном море, должны расширять двустороннее сотрудничество в этом направлении.

Н.Озель с удовлетворением отметил, что между военно-морскими силами двух стран установлены очень хорошие отношения, и выразил надежду, что сегодняшний визит турецкой военной делегации повлияет на их последующее развитие. Он также выразил надежду, что Украина и в дальнейшем будет расширять свое участие в региональной инициативе “Blackseafor” и операции “Черноморская гармония”.