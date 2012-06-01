Посол США: нужно лучше относиться к бизнесу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол заявил на пресс-конференции в Комсомольске (Полтавская обл.), посещая Еристовский ГОК.

«Я всегда говорю, что Украина имеет значительный потенциал во многих отраслях экономики и Украине необходимо улучшать инвестиционный климат»,- сказал Д.Теффт.

В качестве позитивного примера он привел сотрудничество американских и украинских компаний в рамках проектов Ferrexpo, которая строит Еристовский ГОК и активно сотрудничает с компаниями «Zeppelin», «Caterpillar Global Mining», «Экспортно-импортным банком США».

Исполнительный директор Ferrexpо Константин Жеваго заявил, что его компания сотрудничает с компанией «Zeppelin» уже 10 лет, начав с поставки первого фронтального погрузчика САТ 988 для использования на Полтавском ГОКе в 2002 году.