Импорт с Аляски в Украину вырос в полтора раза

Об этом сообщил посол США в Украине Джон Теффт на встрече с журналистами во время презентации морепродуктов Аляски, организованной Институтом маркетинга морепродуктов Аляски при поддержке посольства США в Украине, сообщила пресс-служба компании.

Также посол США отметил, что после мирового финансового кризиса объемы торговли американскими морепродуктами в Украине полностью восстановились и продолжают расти. По результатам 2011 года объем импорта морепродуктов Аляски превысил лучшие докризисные годы.

Отмечается, что в последние несколько лет потребление рыбы в Украине растет. Традиционным недорогим разновидностям рыбы украинцы все чаще предпочитают более дорогую и высококачественную.

Справка УНИАН. Институт маркетинга морепродуктов Аляски (Alaska Seafood Marketing Institute) - это партнерство государства и частных рыбопромышленных компаний штата Аляска. Институт играет ключевую роль в продвижении морепродуктов Аляски в США и за рубежом, определяет их место на мировом рынке.