Мужчина зарубил 81-летнюю женщину ради посуды, еды и китайского приемника

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, трагедия произошла 28 мая в селе Красный Оскол Изюмского района.

Сообщение об убийстве работники Изюмской милиции получили утром в этот же день от 63-летнего брата погибшей, который нашел тело женщины. Во время проведения осмотра места происшествия правоохранителями были обнаружены отпечатки пальцев подозреваемого в совершении преступления.

Спустя некоторое время на территории Балаклейского района в лесополосе работники милиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 50-летний житель этого же села, который в начале апреля вернулся из мест заключения. Как объяснил задержанный, убийство он совершил из корыстных мотивов. Проникнув в дом, нанес женщине удар топором, забрал вещи и еду. После совершенного выехал за пределы Изюмского района, чтобы запутать следы и найти место, чтобы cкрыться от наказания. Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.

Следственным отделением Изюмского горотдела милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство), Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.