Киевский суд отказал в иске авикомпании "Сибирь"

Истец требовал взыскать с Министерства обороны Украины 15,32 млн долл в связи с понесенным авиакомпанией ущербом при крушении ее пассажирского самолета Ту-154 в 2001 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял 28 мая.

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Как сообщал УНИАН, самолет Ту-154 авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс Тель-Авив - Новосибирск, потерпел катастрофу в октябре 2001 года. Погибли все 66 пассажиров и 12 членов экипажа.

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (РФ) установила, что лайнер над Черным морем сбила ракета, запущенная украинскими военными, проводившими в тот день учения в Крыму.

Украина через некоторое время после трагедии, не ожидая результатов расследования, выплатила семьям погибших моральную компенсацию в размере 200 тыс долл на каждого погибшего.

В 2004 году авиакомпания "Сибирь" подала иск в Хозяйственный суд Киева к Минобороны и Госказначейству Украины, в котором требовала взыскать из них свыше 15 млн долларов.

Вместе с тем проведенная в 2008-2010 годах по инициативе Минобороны дополнительная экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) сделала вывод о том, что самолет Ту-154 не мог быть сбит украинской зенитной ракетой в 2001 году.

Хозяйственный суд Киева в начале сентября 2011 года отказался удовлетворить иск российской авиакомпании о взыскании материального ущерба с Минобороны и Госказначейства Украины за катастрофу лайнера.

В октябре 2011 года авиакомпания подала апелляцию в Киевский апелляционный хозяйственный суд на решение Хозяйственного суда Киева.