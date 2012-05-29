СБУ обвиняет таможенников в подмене документов

Как сообщили УНИАН в пресс-группе облуправления СБУ, несанкционированные изменения информации в этой системе выявлены на таможенном посту «Городище».

Установлено, что в феврале 2012 года через таможенный пост «Городище» с таможенной территории Украины в Беларусь выехали пять грузовых автомобилей с продовольственным товаром общей стоимостью более 2 млн грн, однако, по материалам, полученным от таможенного органа Республики Беларусь, этот товар был ввезен на территорию Беларуси на основании фиктивных документов.

С целью укрывательства разногласий в документах на товар и нарушения таможенных правил при его таможенном оформлении служебные лица таможенного поста «Городище» внесли недостоверную информацию в графу «Груз», которая обрабатывается в автоматизированной системе таможенного оформления, указав, что этот товар не вывозился за пределы таможенной территории Украины.

Своими противоправными действиями таможенники причинили ущерб государственным интересам и существенно осложнили ведение надлежащего мониторинга всех товаров, которые пропущены через таможенную границу в данном пункте пропуска, а также формирование достоверной и объективной статистической информации по объемам внешнеэкономической торговли между Украиной и Республикой Беларусь.

Следственным отделом УСБУ в Ровенской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) и ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, совершенное работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.