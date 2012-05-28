Генсек НОК из-за скандала со спекуляцией билетами сложил полномочия

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НОК Украины.

25 мая состоялось заседание юридической комиссии Национального олимпийского комитета, которая разработала рекомендации Исполнительному комитету НОК Украины относительно принципов создания комиссии по расследованию ситуации и внесла кандидатуры в ее состав.

В тот же день президент НОК Сергей Бубка созвал внеочередное заседание Исполкома НОК. По итогам заседания был утвержден поименный состав специальной комиссии, в которую вошли представители трех авторитетных юридических институтов. Комиссию возглавил член ученого совета Киевского национального университета им. Шевченко Сергей Козьяков. Также в ее состав вошли вице-президент Союза адвокатов Украины, член Апелляционного комитета УЕФА Ольга Жуковская и председатель Союза юристов Украины Валентин Загария.

После заседания Исполкома генеральный секретарь НОК В.Геращенко сложил свои полномочия. Вместе с тем, он заверил в готовности к сотрудничеству при расследовании дела.

Как сообщал УНИАН, британская телерадиокомпания Би-Би-Си по результатам своего расследования заявила, что генсек НОК Украины предлагал продать билеты на летнюю Олимпиаду в Лондоне на сумму в несколько тысяч фунтов.

В Великобритании продажа билетов на Олимпийские игры на "черном" рынке является уголовным преступлением, за которое предусмотрен штраф. Кроме того, такие спекуляции запрещены и правилами Международного олимпийского комитета.

Сам В.Геращенко утверждает, что ничего противоправного не осуществлял.