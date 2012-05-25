Штормовое предупреждение объявили и в Одессе
20:09, 25 мая 2012Общество
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Штормовое предупреждение объявили синоптики на завтра, 26 мая, по Одессе и местами по Одесской области.
Дожди прогнозируются до 30 мая
Согласно прогнозу Отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины, ожидается кратковременный дождь, гроза, при хорошей видимости.
Причем дожди прогнозируются до 30 мая, температура ночью 10-15 градусов тепла, днем 20-25 градусов.
Как сообщал УНИАН, в Крыму объявили штормовое предупреждение.
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