Штормовое предупреждение объявили и в Одессе

20:09, 25 мая 2012
Общество
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Штормовое предупреждение объявили синоптики на завтра, 26 мая, по Одессе и местами по Одесской области.

Шторм

Согласно прогнозу Отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины, ожидается кратковременный дождь, гроза, при хорошей видимости.

Причем дожди прогнозируются до 30 мая, температура ночью 10-15 градусов тепла, днем 20-25 градусов.

Как сообщал УНИАН, в Крыму объявили штормовое предупреждение.

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