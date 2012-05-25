Арбузов говорит, что гривна просела из-за Греции

Об этом говорится в комментарии председателя Национального банка Украины Сергея Арбузова, размещенном на сайте Нацбанка.

«Мы сегодня имеем колебания курса на межбанковском валютном рынке. Фактор, который играет в данном случае роль, - это ситуация в Греции. И не всегда зависит от НБУ то, как котируется гривня к доллару, влияние оказывают и мировые рынки», - сказал Арбузов.

В целом сегодня он не видит основания для вмешательства Нацбанка в ситуацию с колебаниями курсов на межбанке.

«Рынок живой, он двигается, он реагирует на события в той же Греции, и мы не видим причин вмешиваться в этот процесс. Если нужно будет, мы отрегулируем ситуацию, для того чтобы происходящие вещи не повлияли на объем резервов и ситуацию с курсом», - сообщил Арбузов.

Также он отметил, что в Нацбанке ожидают притока валюты в страну в период проведения Евро-2012, что позволит НБУ нарастить золотовалютные резервы.

«Мы ожидаем, что к нам приедут гости, они привезут с собой валюту, мы будем ее покупать и наращивать золотовалютные резервы», - сказал глава НБУ.

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Как сообщал УНИАН, последние две недели наблюдается постепенное ослабление курса гривни к доллару США.

Национальный банк Украины 23 и 24 мая, после длительного перерыва, выходил на межбанк с предложением продажи.

Представители регулятора заявляли, что НБУ последний раз продавал валюту на межбанке в феврале.

Сегодня, 25 мая, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0850/8,0950, к 12:00 цены упали до 8,0730/8,0775. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0700/8,0770 грн/долл.