Доллар на межбанке стал бить рекорды четырехлетней давности

Для украинцев, привыкших после кризиса к стабильному курсу «вечнозеленого», это было как гром среди ясного неба, пишут «Известия в Украине». В обменниках сразу принялись менять цифры, а люди даже заговорили о повторении 2008 года, когда доллар за несколько дней подорожал вдвое. Вспомнились и слухи о девальвации гривны в конце минувшего — начале нынешнего года.

По экономическим меркам, сдвиг котировок был небольшим. Если ранее стоимость доллара на межбанке колебалась около 8,01—8,03 грн, то два дня назад он вырос до 8,06. На наличном рынке гривна также подешевела на несколько копеек. На прямой вопрос одному из банковских аналитиков, не началась ли девальвация, о которой ранее говорили некоторые чиновники и экономисты, собеседник сказал, что ситуация сегодня-завтра нормализуется и курс вернется к привычным значениям. Однако накануне межбанк открылся котировками гривна-доллар на уровне 8,11—8,12 — такие цифры в последний раз можно было наблюдать в январе 2009 года, когда до Украины докатился мировой финансовый кризис. Тогда всего за пять месяцев гривна обесценилась на треть. Но уже к концу дня межбанковский курс доллара откатился с утренних 8,11 до 8,06—8,07.

Эксперты пока не склонны драматизировать, поскольку незначительное обесценивание гривны — временное явление. Ее курс вырастет в ближайшие несколько дней — уверен казначей украинского подразделения Citigroup Inc Владислав Сочинский. Нынешняя ситуация связана с действиями зарубежных финансистов. «Нерезиденты сократили свои доли в казначейских обязательствах Украины на прошлой неделе с 4,2 млрд грн до 3,2 млрд грн —правительство погасило часть долга. Они не реинвестировали деньги, а конвертировали гривну в доллары, так как опасения по поводу кризиса еврозоны укрепились, в то время как ожидания относительно роста мировой экономики ухудшились», — отметил эксперт.

Эти слова подтверждаются и ростом объемов операций на валютном межбанке с долларом в последние дни. Вместо наиболее характерных объемов торгов этой валютой — $600—700 млн в день, в последнее время оборот увеличился до $800 млн. А общий объем торгов всеми валютами (в пересчете на курс доллара) подскочил с привычных примерно $700 млн до почти $1 млрд. Это говорит о краткосрочном росте спроса на доллар, что привело к его подорожанию. О стабильных позициях гривны свидетельствует дальнейшее снижение курса евро. Если бы были предпосылки к девальвации гривны, то и эта валюта начала бы дорожать.

Официальный курс доллара, который устанавливает Национальный банк, также изменился в последние дни, хотя не столь заметно. С 798,99 грн за $100 в конце апреля он подрос лишь до 799,25 по состоянию на вчерашний день — основное изменение также произошло за последние дни. Таким образом, гривна за это время девальвировала менее чем на 0,1%.

Нацбанк накануне также обнародовал обнадеживающую информацию: пока валюта поступает в Украину с избытком. Как сообщили в НБУ, за последний месяц в страну пришло валюты на полмиллиарда долларов больше, чем ушло. Такая тенденция наблюдается последние пару месяцев, что позволяет стабильно пополнять резервы. Хотя в ближайшие месяцы поток валюты, в первую очередь, от экспортеров может иссякнуть. «Учитывая слабые результаты украинской экономики в начале года, а также нарастание внешнеэкономических рисков (новый виток кризиса в зоне евро, дополнительные признаки проблем со спросом в Китае), мы видим высокую вероятность ухудшения нашего прогноза экономического роста на текущий год в ближайшее время», — признал в комментарии «Известиям в Украине» руководитель аналитического подразделения Альфа-Банка Алексей Блинов. Впрочем, его прогноз курса остается неизменным — 8,10 грн/$ к концу года. Эксперты полагают, что поддержку курсу окажут выборы и Евро-2012 — от них ожидают притока валюты на $3—5 млрд, что частично компенсирует экспортные потери. Руководитель группы советников главы Нацбанка Валерий Литвицкий сообщил, что сейчас НБУ не видит смысла вмешиваться в ситуацию: на валютном рынке стабильная ситуация, а в мае НБУ преимущественно выкупает излишки валюты на рынке. Тем не менее сразу после заявления Литвицкого Нацбанк впервые за последние четыре месяца предложил на межбанке доллар по 8,02. Такую тактику регулятор применяет, чтобы сбить его цену. Так происходило еще в начале года, когда ежемесячно интервенции НБУ достигали почти миллиарда долларов в месяц.