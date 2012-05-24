В Киеве изменился порядок перепланировки квартир

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. За него проголосовал 101 из 111 зарегистрированных в зале депутатов.

Как отметил в интервью журналистам заместитель начальника Главного управления градостроительства и архитектуры КГГА Андрей Вавриш, этим решением упрощена процедура оформления перепланировки, в частности, теперь владелец квартиры или любого другого помещения должен будет обратиться с соответствующим заявлением в районную госадминистрацию о намерении осуществить перепланировку, и затем администрация сама уже оформляет всю необходимую документацию.

Также он отметил, что теперь ответственность за перепланировку будут нести не чиновник, а владелец квартиры и архитектор, который разрабатывал проект перепланировки.

Сегодняшним решением депутаты поручили районным администрациям в месячный срок образовать постоянно действующие комиссии в РГА по подтверждению выполненных работ по перепланировке, обеспечить ведение журнала регистрации деклараций о перепланировке жилого и нежилого помещения, журнала регистрации сообщений о нарушении разрешительным органом сроков рассмотрения деклараций и журнала принятия объектов после перепланировки в эксплуатацию.

Как сообщалось, в соответствии с инициативой КГГА владельцы квартир должны писать заявления на перепланировку в РГА, и в течение 10 дней она выдаст распоряжение, в котором разрешит или откажет в перепланировке. А после ремонта к заявителю домой придет комиссия РГА во главе с заместителем председателя администрации и тщательным образом проверит, было ли все сделано правильно. Только после этого составят акт, с которым можно будет пойти в БТИ за новыми документами.