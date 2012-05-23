Суд велел Пинчуку отдать полмиллиарда долга

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«Таким образом, вступило в законную силу решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 1 марта 2012 г., которым удовлетворен иск прокурора города Днепропетровска в интересах государства в лице Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ДК «Газ Украины», — говорится в сообщении прокуратуры.

По информации прокуратуры, во исполнение судебного решения от «Интерпайп НТЗ» уже поступило 260 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Днепропетровской области 1 марта 2012 г. удовлетворил иск прокурора города Днепропетровска о взыскании с ОАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» задолженности за потребленный природный газ в размере 570 567 326,89 грн.

После этого компания «Интерпайп» заявила, что подаст апелляцию на решение Хозсуда Днепропетровской области.

Справка УНИАН. "Интерпайп" – крупная международная компания. Продукция "Интерпайпа" поставляется в более чем 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных в Украине, России, Казахстане, Европе, США и на Ближнем Востоке. Как известно, компания принадлежит Виктору Пинчуку.