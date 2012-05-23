Депутат: для большинства граждан поездки на поездах превратятся в роскошь
Народный депутат от «Нашей Украины» Владимир Вязивский критикует резкий рост цен на железнодорожные билеты.
Цены на билеты на новые железнодорожные экспрессы «Хюндай», которые будут соединять самые большие города страны, заявлет он, «еще одно проявление бессмысленной социальной и экономической политики нынешней власти».
Об этом сообщает официальный сайт «Нашей Украины».
«Цены в новом экспрессе, по сравнению с нынешними, вырастут почти в 2,5 раза, что ощутимо ударит по кошелькам украинцев. При этом отмена более 25% нынешних поездов с доступными ценами будет означать, что для большинства граждан поездки на поездах превратятся в роскошь. Ведь за поездку в новом экспрессе «Львов – Киев» в обе стороны, даже во втором классе, нужно будет выложить две трети минимальной зарплаты или пенсии, которую в нашей стране получают более 10 млн. человек», - заявил депутат.
Не меньше вопросов вызывают новые расписания движения поездов, которые, по словам В.Вязивского, не отвечают практическим потребностям людей, и заставят их совершать дополнительные расходы на гостиницу и такси.
Депутат отметил, что такие изменения, безусловно, негативно повлияют на развитие трудовой мобильности украинцев, межрегионального сотрудничества и внутреннего туризма, а многие люди потеряют возможность даже посетить своих родственников, которые проживают в другой части страны.
В этом контексте В.Вязивский отметил: «Власть забывает, что государственное предприятие «Укрзализныця» является не только бизнесовым проектом, но и должно выполнять важную социальную коммуникационную функцию в пределах страны», и добавил, что сведение баланса этого госпредприятия необходимо начать с прекращения неэффективного использования его средств, введения прозрачной и конкурсной процедуры госзакупок и «отказа от коррупционных откатов».
***
Как сообщал УНИАН, с 27 мая «Укрзализныця» вводит новый график движения пассажирских поездов на 2012-2013 годы, в котором предусмотрено курсирование межрегиональных электропоездов производства Hyundai Rotem.
По понедельникам, вторникам и средам стоимость проезда в поездах Hyundai составит: Киев-Харьков - 422,91 грн в 1-м классе и 275,66 грн во 2-му классе; Киев-Львов - 474,89 грн в 1-м классе и 307,45 грн во 2-м классе; Киев-Донецк - 564,25 грн в 1-м классе и 367,75 грн во 2-м классе.
По четвергам и субботам при покупке билетов будет действовать скидка 10%, в то же время стоимость проезда при оформлении проездного документа в пятницу и воскресенье будет повышаться на 10%.
Таким образом, в пятницу и воскресенье цена на билеты следующая: Киев-Харьков - 464 грн (1-й класс), 302,02 грн (2-й класс); Киев-Львов - 521,18 (1-й класс), 337 (2-й класс); Киев-Донецк - 619,48 (1-й класс), 403,83 (2-й класс).
При оформлении билета на электропоезда Hyundai в направлении "туда и обратно" применяется скидка в размере 10% от стоимости проезда.
21 мая вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников сообщил, что на протяжении пяти лет существующие в Украине ночные поезда будут заменены скоростными ночными экспрессами Hyundai.
"Так называемых классических ночных поездов через пять лет не останется, потому что они полностью исчерпали свой ресурс. И никто не будет подвергать риску жизни людей. Им на смену придут скоростные поезда Hyundai", - сказал он, в то же время отметив, что пока для полной замены не хватает новых поездов.