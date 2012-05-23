Депутат: для большинства граждан поездки на поездах превратятся в роскошь

Цены на билеты на новые железнодорожные экспрессы «Хюндай», которые будут соединять самые большие города страны, заявлет он, «еще одно проявление бессмысленной социальной и экономической политики нынешней власти».

Об этом сообщает официальный сайт «Нашей Украины».

«Цены в новом экспрессе, по сравнению с нынешними, вырастут почти в 2,5 раза, что ощутимо ударит по кошелькам украинцев. При этом отмена более 25% нынешних поездов с доступными ценами будет означать, что для большинства граждан поездки на поездах превратятся в роскошь. Ведь за поездку в новом экспрессе «Львов – Киев» в обе стороны, даже во втором классе, нужно будет выложить две трети минимальной зарплаты или пенсии, которую в нашей стране получают более 10 млн. человек», - заявил депутат.

Не меньше вопросов вызывают новые расписания движения поездов, которые, по словам В.Вязивского, не отвечают практическим потребностям людей, и заставят их совершать дополнительные расходы на гостиницу и такси.

Депутат отметил, что такие изменения, безусловно, негативно повлияют на развитие трудовой мобильности украинцев, межрегионального сотрудничества и внутреннего туризма, а многие люди потеряют возможность даже посетить своих родственников, которые проживают в другой части страны.

В этом контексте В.Вязивский отметил: «Власть забывает, что государственное предприятие «Укрзализныця» является не только бизнесовым проектом, но и должно выполнять важную социальную коммуникационную функцию в пределах страны», и добавил, что сведение баланса этого госпредприятия необходимо начать с прекращения неэффективного использования его средств, введения прозрачной и конкурсной процедуры госзакупок и «отказа от коррупционных откатов».

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Как сообщал УНИАН, с 27 мая «Укрзализныця» вводит новый график движения пассажирских поездов на 2012-2013 годы, в котором предусмотрено курсирование межрегиональных электропоездов производства Hyundai Rotem.

По понедельникам, вторникам и средам стоимость проезда в поездах Hyundai составит: Киев-Харьков - 422,91 грн в 1-м классе и 275,66 грн во 2-му классе; Киев-Львов - 474,89 грн в 1-м классе и 307,45 грн во 2-м классе; Киев-Донецк - 564,25 грн в 1-м классе и 367,75 грн во 2-м классе.

По четвергам и субботам при покупке билетов будет действовать скидка 10%, в то же время стоимость проезда при оформлении проездного документа в пятницу и воскресенье будет повышаться на 10%.

Таким образом, в пятницу и воскресенье цена на билеты следующая: Киев-Харьков - 464 грн (1-й класс), 302,02 грн (2-й класс); Киев-Львов - 521,18 (1-й класс), 337 (2-й класс); Киев-Донецк - 619,48 (1-й класс), 403,83 (2-й класс).

При оформлении билета на электропоезда Hyundai в направлении "туда и обратно" применяется скидка в размере 10% от стоимости проезда.

21 мая вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников сообщил, что на протяжении пяти лет существующие в Украине ночные поезда будут заменены скоростными ночными экспрессами Hyundai.

"Так называемых классических ночных поездов через пять лет не останется, потому что они полностью исчерпали свой ресурс. И никто не будет подвергать риску жизни людей. Им на смену придут скоростные поезда Hyundai", - сказал он, в то же время отметив, что пока для полной замены не хватает новых поездов.