В Киеве нашелся уцелевший машиностроительный завод

Об этом заявил председатель КГГА Александр Попов во время визита на киевский механический завод “Магистраль” имени Николая Шульгина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, А.Попов поручил Главному управлению коммунального хозяйства, Главному управлению по вопросам благоустройства, а также коммунальной корпорации «Киевавтодор» изучить возможность сотрудничества со столичным машиностроительным предприятием.

«Подавляющее большинство коммунальной техники, работающее сейчас в столице, зарубежного производства. Убежден, что при условии сотрудничества городской власти, научных институтов и промышленников мы сможем наладить производство такой техники в Киеве. А это позволит не только существенно оживить экономику города, но и экономить бюджетные средства. Поскольку техника отечественного производства в несколько раз дешевле иностранных аналогов», – сказал А.Попов.

Как говорится в сообщении, в настоящее время завод «Магистраль» – одно из немногих киевских предприятий машиностроительной отрасли, которому удалось сохранить мощности с советских времен. Традиционная продукция завода – машины и оборудование для ремонта и упорядочения автодорог, а также оборудование, основное назначение которого – ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на дорогах и других площадях, различные виды косилок.