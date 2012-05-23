В Крыму ограбили инвалида из Греции

Как сообщается на сайте Главного управления МВД Украины в АР Крым, грабеж был совершен 21 мая.

«Сопровождающий потерпевшего гражданин Б. угрожал расправой, после чего открыто похитил из барсетки инвалида 4400 евро, 3000 грн. и серебряную бижутерию. Общая сумма ущерба составила 47 тыс. грн.», - говорится в сообщении.

По данному факту сотрудники Сакского горотдела проводят оперативные мероприятия по розыску злоумышленника, и просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, срочно сообщить в милицию.