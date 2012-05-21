Источник: Украина договорилась с ВТБ, как будет отдавать 2 млрд долл. долга

Как сообщил УНИАН источник в финансовых кругах, согласно договоренности, 500 млн долл. суммы кредита будет погашено «живыми» деньгами, для погашения 500 млн долл. будет привлечен новый кредит ВТБ; еще 1 млрд долл. будет рефинансирован путем выпуска ценных бумаг.

Источник также сообщил, что условия выделения кредита и размещения бумаг на сегодняшний день еще обсуждаются.

При этом он отметил, что условия будут рыночными.

Напомним, что 18 мая премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил о достижении договоренности с ВТБ по вопросу погашения кредита. Однако он не стал сообщать детали до совершения сделки.

Как сообщал УНИАН, Минфин Украины и ВТБ рассматривали несколько вариантов погашения кредита.

В частности, обсуждалась возможность привлечения нового кредита ВТБ на 1 млрд долл., сроком на 5 лет с рыночными процентами, а под второй миллиард могли быть выпущены ценные бумаги. Также обсуждалась возможность выпуска бумаг под всю сумму кредита.

Справка УНИАН. Украина получила от российского «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит может быть продлен трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ноябре 2011 года заявлял, что начинается процесс переоформления кредита ВТБ в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства.

В декабре 2011 года Украина продлила на шесть месяцев кредитное соглашение с российским «Внешторгбанком» (ВТБ) на сумму 2 млрд долл.

В Плане управления государственным долгом на II квартал 2012 года, обнародованном 11 апреля на сайте Минфина, предусматривается что в июне т.г. должен быть погашен кредит на 2 млрд долл., привлеченный правительством два года назад от российского «Внешторгбанка» для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых.