Синоптики обещают еще три дня солнца, а потом дождь и холод

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Укргидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, сейчас в Украине максимальная температура воздуха достигает 22-29 градусов тепла, такой характер погоды сохранится еще три дня: на протяжении 21, 22 и 23 мая. В этот период будет очень мало осадков, только в Крыму ожидаются интенсивные грозовые дожди.

С 23 мая, по словам Н.Кульбиды, в западных, юго-западных и части южных областей ожидается циклон, который приведет к осадкам.

"Начиная с 24-го числа, погодные условия по стране начнут меняться, причем в разных направлениях", - сообщил начальник Укргидрометцентра.

По его словам, 24-25 мая по всей территории Украины пройдут дожди разной интенсивности с грозами.

Кроме того, как сообщил Н.Кульбида, с севера России на территорию Украины начнет поступать холодный арктический воздух, который будет способствовать снижению температуры воздуха сначала в северных областях Украины. Максимальная дневная температура 24-26 мая будет составлять 14-19 градусов.

Вместе с тем, начальник Укргидрометцентра отметил, что 25-26 мая снижения температуры следует ожидать в южных и восточных областях на 8-10 градусов.

"После 25 мая мы не ожидаем существенных осадков на территории Украины, а температурный режим начнет повышаться до очень высоких значений. До таких значений, которые есть сейчас: 22-27 градусов тепла", - сказал Н.Кульбида.