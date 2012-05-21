ЕБРР: Украинскую экономику зацепила новая волна нестабильности в еврозоне

Согласно данным Госстата, валовой внутренний продукт Украины в 2011 году вырос на 5,2%.

ЕБРР также ожидает снижения среднегодовой инфляции в Украине в 2012 году до 4,0% с 7,7% в 2011 году.

«Украинская экономика была затронута новой волной нестабильности в еврозоне. Снижение внешнего спроса и невысокие цены на сталь приводят к ухудшению ситуации в машиностроении и металлургии… Сельскохозяйственное производство также замедляется в связи с необычно холодной зимой», - говорится в сообщении ЕБРР.

«В связи с тем, что экономика Украины очень подвержена воздействию еврозоны, события в ЕС будут оставаться важным фактором для роста страны и экономической стабильности в ближайшие месяцы», - заявляет банк.

Как отмечает «Коммерсантъ Украина» (№77 от 21 мая), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подтвердил прогноз роста украинской экономики всего на 2,5% - один из худших показателей среди прогнозов для стран Восточной Европы.

Помимо снижения экспортного спроса на продукцию металлургии и машиностроения, отрицательное влияние на экономику, по мнению банка, окажет сокращение производства в сельском хозяйстве и завершение инфраструктурных проектов перед Евро-2012.

В то же время, аналогичный рост экономики ЕБРР ожидает лишь в Беларуси. Но несмотря на низкий прогноз для украинского ВВП, положительным является уже сам факт подтверждения предыдущих прогнозов, так как в последнее время международные организации лишь ухудшали оценки.

В банке также рассчитывают, что восстановление экономики еврозоны положительно повлияет на украинский ВВП. По словам украинских экспертов, в ЕБРР прогнозируют восстановление экономики еврозоны во II полугодии, что должно напрямую повлиять на рост ВВП развивающихся стран.

В своем отчете ЕБРР указывает на большое значение высокого внутреннего спроса в Украине для поддержания темпов роста экономики, однако не уточняет, как на него повлияют предвыборный рост социальных стандартов.

Как сообщил в начале мая Госстат, рост валового внутреннего продукта Украины в первом квартале 2012 года по отношению к соответствующему периоду 2011 года составил 1,8% по сравнению с ростом на 5,4% в I квартале 2011 года.

За январь-март 2012 года рост ВВП также замедлился и по сравнению с четвертым кварталом 2011 года (4,7%).

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.