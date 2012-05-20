За бесплатную практику студенты ПТУ заплатили сто тысяч

Учащиеся мелитопольского строительного центра профтехобразования заплатили за производственное обучение и практику около 100 тысяч гривен, хотя по закону учебный процесс был бесплатным.

Как сообщила УНИАН пресс-служба прокуратуры в Запорожской области, в ходе проверки соблюдения прав учащихся на бесплатное обучение в государственном учебном заведении «Мелитопольский строительный центр профессионально-технического образования» Мелитопольская межрайонная прокуратура выявила нарушения.

«Администрация учебного заведения, действуя умышленно, незаконно вымогали с учеников оплату за прохождение производственного обучения и практики, которые являются частью учебного процесса и платными быть не могут» - рассказала заместитель Мелитопольского межрайонного прокурора Анна Камлык.

По данным прокуратуры, "в период с января прошлого года по апрель нынешнего на счет центра профтехобразования поступило от слушателей около 100 тысяч гривен». По факту незаконного требования оплаты за обучение в государственном учебном заведении Мелитопольская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело.

Ведется следствие.