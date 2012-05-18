Суд проверит болезни днепропетровского мажора-убийцы
09:39, 18 мая 2012Общество
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Правоохранители подозревают, что виновника аварии амнистировали необоснованно.
|Фото zovzakona.org
Таким образом, здоровье подсудимого изучат в харьковском Институте судебных экспертиз.
В июне прошлого года 18-летний парень на "Мерседесе" не пропустил "скорую", которая двигалась по главной дороге. В аварии погиб врач-невропатолог. Уже во время рассмотрения дела в суде парень вдруг заявил, что серьезно болен. Следовательно, его амнистировали. Впрочем, прокуратура и родственники погибшего врача добились пересмотра дела, а теперь и повторной экспертизы диагноза.
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