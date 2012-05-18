Суд проверит болезни днепропетровского мажора-убийцы

09:39, 18 мая 2012
Общество
2556 0

Правоохранители подозревают, что виновника аварии амнистировали необоснованно.

Фото zovzakona.org
В Днепропетровске суд постановил проверить болезни виновника аварии, которые стали причиной его амнистии. Об этом сообщает ТСН. Такого решения суда добивалась прокуратура, которая имела подозрения, что виновника аварии амнистировали необоснованно.

Таким образом, здоровье подсудимого изучат в харьковском Институте судебных экспертиз.

В июне прошлого года 18-летний парень на "Мерседесе" не пропустил "скорую", которая двигалась по главной дороге. В аварии погиб врач-невропатолог. Уже во время рассмотрения дела в суде парень вдруг заявил, что серьезно болен. Следовательно, его амнистировали. Впрочем, прокуратура и родственники погибшего врача добились пересмотра дела, а теперь и повторной экспертизы диагноза.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter