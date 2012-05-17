Для чего украинцам высшее образование (опрос)

Большинство украинцев - 63,6% - хотели бы, чтобы их дети и внуки получили бы законченное высшее образование. Об этом свидетельствуют результаты опроса Институт Горшенина, переданные агентству УНИАН.

В то же время, ограничиться базовым высшим образованием для своих детей и внуков считают достаточным 13,6% опрошенных, а средним специальным – 10,6%.

Хотели бы, чтобы их дети и внуки закончили аспирантуру, получили ученую степень - 4,7% украинцев. При этом считают достаточным получение полного среднего образования (11 классов школы) – 3,2%; неполного среднего образования (9 классов школы) – 0,8% опрошенных. Затруднились ответить на этот вопрос 3,5% респондентов.

В то же время, только 32,1% опрошенных полагают, что высшее образование сегодня нужно человеку для получения знаний по выбранной специальности. При этом 45,8% считают, что оно необходимо для хорошего трудоустройства; 33,8% - считают его полезным для карьерного роста.

19,7% респондентов высказали мнение, что высшее образование нужно человеку для расширения кругозора, а 18,6% - для того, чтобы не служить в армии. Для повышения социального статуса высшее образование считают необходимым 17,6% опрошенных; 15,7% полагают его нужным, потому что «сегодня так принято»; 3,3% – затруднились с ответом на данный вопрос.

К практике отмены вступительных экзаменов в вузы и поступления в них на основе внешнего независимого оценивания (ВНО), проводимого по окончании школы, 38,1% украинцев относятся отрицательно. Из них 22,3% выбрали ответ «скорее отрицательно», 15,8% - «точно отрицательно». Положительное отношение к данной практике высказали 32,5% опрошенных. Из них 23,4% предпочли вариант ответа «скорее положительно», 9,1% - «точно положительно». При этом каждый пятый респондент (20,1%) затруднился ответить на данный вопрос, а 9,3% отметили, что ничего не знают об этом.

Полагают, что введение ВНО сосредоточило внимание учеников только на профильных предметах в ущерб остальным, 43,7% респондентов, еще 41,2% высказали мнение, что введение ВНО сделало бессмысленным проведение школьных выпускных экзаменов, также 40,6% считают, что это решило проблему коррупции в вузах.

25,2% считают, что ВНО уравняло шансы на поступление в украинские вузы городских и сельских выпускников, а 19,8% отметили, что введение ВНО обесценило школьные медали. Ответ «другое» на вопрос: «Что дало введение ВНО?» выбрали 13,6% опрошенных, а 18,2% - затруднились на него ответить.

При этом 47,9% считают, что ВНО оценивает знания выпускников хуже, чем обычные экзамены. Из них 28,7% выбрали ответ «скорее хуже», 19,2% - «точно хуже».

В свою очередь, 23,4% респондентов полагают, что данная система оценивания лучше обычных школьных экзаменов. Из них ответ «скорее лучше» дали 15,2%, «точно лучше» - 8,2% респондентов. 28,7% затруднились ответить на этот вопрос.

Относительно количества взяток и других злоупотреблений в период окончания выпускниками школы и поступления в вузы с введением ВНО, мнения разделились. Так, 38,4% полагают, что введение ВНО никак не повлияло на изменение их количества; 24,1% высказали мнение, что количество злоупотреблений в этот период увеличилось, и почти столько же - 22,3% - полагают, что уменьшилось. 15,2% затруднились ответить на этот вопрос.

*** Телефонный опрос на тему «Внешнее независимое тестирование в Украине» был проведен с 12 по 14 мая 2012 г., всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 16 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.