Слухи о взрыве в Запорожье породила бутылка с забродившим квасом

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главка МВД в Запорожской области, слухи о "взрыве урны" в Запорожье спровоцировал разрыв пластиковой бутылки с забродившим квасом.

В частности, по данным пресс-службы, сотрудники милиции, прибывшие на место "происшествия", выяснили, что поводом для слухов стала пластиковая бутылка с забродившим квасом.

«Удалось установить личность человека, позвонившего в один из местных Интернет-порталов с сообщением о том, что услышал хлопок и увидел на земле разорванную бутылку, в которой, по предварительным данным, находился забродивший квас. Очевидно, бутылка не выдержала давления продуктов брожения», - отметили в милиции.

Также в отделе связей с общественностью подчеркнули, что "брызги от забродившего кваса попали на девушку, которая курила рядом. Это и была единственная жертва. Остальное - дорисовала фантазия журналистов".

Как сообщали некоторые СМИ, в Запорожье произошел взрыв - мужчина поставил в урну бутылку, которая взорвалась, при этом ранение ноги получил один человек.