СМИ: в центре Запорожья взорвали урну - ранена девушка
19:35, 14 мая 2012Общество
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В Запорожье, в районе проспекта Металлургов недалеко от остановки общественного транспорта прогремел взрыв.
Об этом сообщают «Комментарии» со ссылкой на очевидцев происшествия.
«Это произошло около двух часов назад. Неизвестный оставил баклажку с каким-то веществом в урне. Через некоторое время бутылка взорвалась», - говорят очевидцы.
В результате происшествия пострадала девушка – ее осколком поранило в ногу.
По словам свидетелей ЧП, на данный момент ни милиции, ни МЧС на месте происшествия нет.
Напомним, 27 апреля в Днепропетровске произошло 4 взрыва.
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