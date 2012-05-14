СМИ: в центре Запорожья взорвали урну - ранена девушка

Об этом сообщают «Комментарии» со ссылкой на очевидцев происшествия.

«Это произошло около двух часов назад. Неизвестный оставил баклажку с каким-то веществом в урне. Через некоторое время бутылка взорвалась», - говорят очевидцы.

В результате происшествия пострадала девушка – ее осколком поранило в ногу.

По словам свидетелей ЧП, на данный момент ни милиции, ни МЧС на месте происшествия нет.

Напомним, 27 апреля в Днепропетровске произошло 4 взрыва.