В Киеве за сутки - 6 случаев подозрения на корь
18:50, 14 мая 2012Общество
1020 0
В столице за последние сутки зарегистрированы 6 случаев подозрения заболевания корью.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, в целом за последние сутки в Украине зарегистрированы 94 случая подозрения заболевания корью.
Как и ранее, подчеркивают в ведомстве, самое большое количество зафиксировано в западных регионах: на Закарпатье – 19, в Тернопольской области – 6, в Ивано-Франковской – 22, во Львовской – 6, в Волынской – 10, Черновицкой – 10 случаев.
По данным Госсанэпидслужбы, с начала года по состоянию на 14 мая на административных территориях Украины зарегистрированы 9 тыс 333 случая заболевания корью.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter