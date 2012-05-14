Украину зальют дожди

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида.

В частности, он отметил, что за последние дни в Украине произошло резкое изменение погоды, максимальная температура за сутки снизилась вдвое. При этом Н.Кульбида подчеркнул, что это не сопровождалось значительными осадками и такими чрезвычайными ситуациями, как град.

Н.Кульбида сообщил, что в ближайшие дни средняя температура на большинстве территории Украины ожидается 13-18 градусов тепла, а на юге и востоке - 25-30 градусов. «На протяжении ближайшей недели будет низкая температура, с 16 мая следует ожидать определенное ухудшение погодных условий, но этот процесс будет медленным», - сказал Н.Кульбида.

В частности, он подчеркнул, что 16-17 мая в Украине пройдут дожди с грозами, местами с градом и шквальными порывами ветра. При этом самая сложная ситуация ожидается в Карпатах, где прогнозируется выпадение в эти дни 40-80 мм осадков, что выше месячной нормы мая. В связи с этим Н.Кульбида сказал, что это может спровоцировать дождевые паводки на реках Днестр и Тисса.

Кроме того, Н.Кульбида подчеркнул, что опасность дождевых паводков грозит также Львовской, Черновицкой и Закарпатской областям. В целом во второй половине мая ожидается дождливая погода, погодные условия будут носить преимущественно циклонный характер. Днем в среднем по Украине ожидается температура 20-25 градусов, ночью 10-15.

По словам Н.Кульбиди, такой погодный режим является хорошим для сельского хозяйства и будет способствовать ослаблению засухи на востоке Украины, где, отметил он, сухим является метровый слой почвы, чего не наблюдалось последние 30 лет.