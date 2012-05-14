К приезду Януковича Донецк очистили от урн

Как сообщает корреспондент «ОстроВа», возле остановок общественного транспорта на асфальте остались лишь грязные пятна от традиционно стоявших там мусоросборников.

Напомним, 14 мая в ходе рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины Виктор Янукович примет участие в открытии международного аэропорта «Донецк» и областного перинатального центра, а также проведет совещание с деловым и административным активом области.

Как сообщалось ранее, 27 апреля в Днепропетровске было взорвано четыре взрывных устройства. Они были заложены в бетонные урны, которые в результате взрывов разлетелись на множество мелких осколков. Пострадало 29 человек. По факту взрывов было возбуждено уголовное дело по статье «терроризм».