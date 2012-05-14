В больницах Днепропетровска остаются 6 пострадавших от взрывов
Пострадавшие от взрывов в Днепропетровске находятся в двух больницах.
|В результате 4 взрывов в Днепропетровске пострадал 31 человек
Как передает корреспондент УНИАН, по данным Днепропетровской областной государственной администрации, 5 пострадавших находятся в областной больнице им. Мечникова, 1 - в городской больнице № 6.
«Состояние одного человека - пожилой женщины - остается средней степени тяжести», - отметил собеседник агентства.
Состояние здоровья остальных 5 человек, в том числе одного подростка, оценивается как удовлетворительное.
Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью.
Как сообщал УНИАН, 27 апреля в результате 4 взрывов в Днепропетровске пострадал 31 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.
СБУ расследует уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.