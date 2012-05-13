Эксперты прогнозируют обвал цен на бензин
Расценки на стелах украинских АЗС уже снижены на 5 коп., теперь литр обычного А-95 стоит от 11,20 до 11,40 грн./л.
|Бензин будет дешеветь
«На протяжении апреля нефть упала в цене более чем на 3% ($4 за баррель), а за первую декаду мая еще на 7%. значит бензин уже может постепенно дешеветь в рознице на 3,5% или почти на 40 копеек, - говорит замдиректора НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев. - Больше всего выиграет тот трейдер, который первым начнет сбрасывать цену покупатель массово пойдет к нему».
По мнению директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, и дальнейший сценарий благоприятный для покупателей: цена нефти задержится на $110-111 (в марте было $125), поэтому можно ожидать, что в июне бензин и дальше будет дешеветь. В мае, по его расчетам, цена снизится на 20-30 коп./л.
«Топлива на рынке много, ведь трейдеры его закупали, исходя из объемов прошлого года, но по факту из-за дороговизны продали меньше на 15%», - говорит Куюн, отмечая, что если бы не запасы, то цены падали бы намного быстрее.
С ним согласен и аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко, но только при условии, что нефть не пойдет вверх: «К июню бензин А-95 наверняка будет в рознице не выше 10,99 грн./л, а дизтопливо 9,99, это психологический момент и грамотные маркетологи им воспользуются».
Как сообщили изданию в прессслужбе Минэнерго, трейдеры начали выполнять рекомендации Экспертноаналитической группы при Кабмине от 11 мая: снизить цену на 5 коп./л с 12-13 мая, и еще на 5 коп. С 15 мая ожидается, что бензин будет дешеветь такими же темпами и дальше - на 10 коп./л в неделю.