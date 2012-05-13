Эксперты прогнозируют обвал цен на бензин

Специалисты прогнозируют, что цены на топливо будут падать и дальше, основные причины -­ стабильное снижение мировых цен на нефть и наличие в Украине больших запасов нефтепродуктов из-­за уменьшения спроса, вызванного дороговизной. Об этом сообщает газета " Сегодня".

«На протяжении апреля нефть упала в цене более чем на 3% ($4 за баррель), а за первую декаду мая ­ еще на 7%. значит бензин уже может постепенно дешеветь в рознице на 3,5% или почти на 40 копеек, - ­ говорит замдиректора НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев. ­ - Больше всего выиграет тот трейдер, который первым начнет сбрасывать цену ­ покупатель массово пойдет к нему».

По мнению директора консалтинговой группы «А­-95» Сергея Куюна, и дальнейший сценарий благоприятный для покупателей: цена нефти задержится на $110-­­111 (в марте было $125), поэтому можно ожидать, что в июне бензин и дальше будет дешеветь. В мае, по его расчетам, цена снизится на 20-­­30 коп./л.

«Топлива на рынке много, ведь трейдеры его закупали, исходя из объемов прошлого года, но по факту из­-за дороговизны продали меньше на 15%», ­­ - говорит Куюн, отмечая, что если бы не запасы, то цены падали бы намного быстрее.

С ним согласен и аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко, но только при условии, что нефть не пойдет вверх: «К июню бензин А-­95 наверняка будет в рознице не выше 10,99 грн./л, а дизтопливо 9,99, это психологический момент и грамотные маркетологи им воспользуются».

Как сообщили изданию в пресс­службе Минэнерго, трейдеры начали выполнять рекомендации Экспертно­аналитической группы при Кабмине от 11 мая: снизить цену на 5 коп./л с 12-­13 мая, и еще на 5 коп. ­ С 15 мая ожидается, что бензин будет дешеветь такими же темпами и дальше - ­ на 10 коп./л в неделю.