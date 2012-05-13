В Украине уже запретили 180 опасных аттракционов

Об этом сообщается на сайте Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины.

В частности, по данным заместителя председателя Госгорпромнадзора Степана Дунаса, обследовано 808 аттракционов, выявлено около 1 тыс. 200 нарушений требований безопасности во время их эксплуатации. Запрещена работа 180 аттракционов, штрафы наложены на 88 лиц, допустивших нарушение.

В то же время он отметил, что результаты нынешних проверок засвидетельствовали повышение уровня сознательности владельцев аттракционов и выполнения ими требований нормативно-правовых актов. Так, наблюдается тенденция снижения количества выявленных нарушений (на 20%) и остановок аттракционов (на 50%).

По словам С.Дунаса, почти отсутствуют случаи введения в эксплуатацию аттракционной техники без соответствующего технического осмотра (испытаний) и актов обследования их технического состояния. Не зафиксировано случаев, когда опасные зоны не ограждены, или их границы не обозначены.

Однако, подчеркнул он, из года в год повторяются нарушения, когда не обученный по вопросам охраны труда персонал обслуживает аттракционы; ремонтные службы не укомплектованы специалистами; владельцы не имеют необходимой технической документации заводов - производителей (паспортов, положения по эксплуатации); есть случаи эксплуатации аттракционов без проведения ежедневного осмотра оператором.

Проверки аттракционов в Украине продолжаются, отметил заместитель председателя Госгорпромнадзора.

По данным Госгорпромнадзорв, наибольшее количество аттракционов эксплуатируется в АР Крым – 192, в Донецкой области – 129, в Киевской области – 53.