В харьковском аэропорту аварийно сел чартер «Стамбул-Москва»
15:39, 13 мая 2012Общество
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В международном аэропорту «Харьков» осуществил аварийную посадку чартерный пассажирский самолет, выполнявший рейс «Стамбул-Москва».
|В аэропорту "Харьков" аварйино сел самолет
По данным прокурора, во время выполнения чартерного рейса «Стамбул-Москва» из-за технической неисправности экипаж самолета запросил посадку в харьковском аэропорту. На борту самолета находились два члена экипажа и четверо пассажиров.
Инспектор по авиационному надзору за летной эксплуатацией воздушного транспорта, осмотрев место события, механических повреждений самолета не выявил. Пострадавших нет.
В данное время Харьковская межрайонная транспортная прокуратура проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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