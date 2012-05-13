В харьковском аэропорту аварийно сел чартер «Стамбул-Москва»

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на заместителя прокурора области Александра Кухара, самолет осуществил аварийную посадку в субботу, 12 мая, в 17.25.

По данным прокурора, во время выполнения чартерного рейса «Стамбул-Москва» из-за технической неисправности экипаж самолета запросил посадку в харьковском аэропорту. На борту самолета находились два члена экипажа и четверо пассажиров.

Инспектор по авиационному надзору за летной эксплуатацией воздушного транспорта, осмотрев место события, механических повреждений самолета не выявил. Пострадавших нет.

В данное время Харьковская межрайонная транспортная прокуратура проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.