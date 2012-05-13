Завтра в Украине будет мокро и холодно, в Карпатах - снег

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в Киеве и Киевской области ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 4-9°, днем 13-18°; в Киеве ночью 6-8°, днем 15-17°.

В прикарпатских областях будет облачно с прояснениями, дожди, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь ночью в северных и восточных областях, днем в Крыму местами небольшие дожди, грозы.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью 11-16°, днем 25-30°; в западных областях ночью 4-9° тепла (на почве, в Карпатах и в воздухе местами заморозки 0-3°), днем 13-18° тепла; на остальной территории ночью 7-12° (в северных областях 4-9° тепла), днем 19-24°.

Сегодня, 13 мая, температура воды в Черном море 17-21° в районе Черноморского 14 °, в Азовском море 18-22°, в Днепре возле Киева - 19°.