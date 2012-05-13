В Украине сегодня празднуют День матери.

Этот международный праздник впервые установлен официально Конгрессом США 8 мая 1914. После Первой мировой войны этот праздник начали отмечать в Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Чехословакии. В Украине официально отмечается ежегодно, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая.

Учредить День матери предложила известная американская пацифистка Джулия Уорд Хоув в 1872 году. «День матери», по версии Дж.Уорд, - день единства матерей в борьбе за мир во всем мире. Вместе с тем концепция Дж.Уорд не нашла широкой поддержки ни в США, ни в других странах.

В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии выступила с инициативой почитания матерей в память о своей матери. Она написала письма в государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся людам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. В 1910 году штат Вирджиния первый признал День матери официальным праздником. В 1914 году Президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

Следом за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны. Кроме того, более 30 стран отмечают такой праздник в другие дни.