10 лет назад канонизирован Амфилохий Почаевский

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольско-Бучацкой епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, в родном селе святого Амфилохия, память о котором церковь чтила 12 мая, состоялась Соборная Божественная литургия.

Богослужение по приглашению управляющего Тернопольско-Бучацкой епархии архиепископа Нестора возглавил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний. Ему сослужили митрополиты Луцкий и Волынский Мисаил, Черкасский и Чигиринский Иоанн, архиепископы Тернопольский и Кременецкий Иов, Винницкий и Брацлавский Ануфрий, епископ Тернопольский и Теребовлянский Павел. Также участие в богослужении приняли духовенство и паломники из Тернопольской, Ривненской, Винницкой, Волынской, Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Праздничные мероприятия начались Крестным шествием от Свято-Вознесенского храма села Большая Иловица Шумского района. Перед началом Крестного шествия в знак общей молитвы преосвященнейший Павел, епископ Тернопольский и Теребовлянский подарил для будущего монастыря в честь преподобного икону святого Амфилохия Почаевского с частицей его нетленных мощей.

Саму же литургию отслужили на месте, где преподобный Амфилохий хотел построить храм. Уже залит фундамент будущей святыни.

После богослужения состоялось угощение всех присутствовавших из полевой кухни в знак того, что святой Амфилохий никогда никого не отпускал из своего дома голодным.

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Справка УНИАН. Амфилохий Почаевский (в миру Яков Варнавович Головатюк) родился 10 декабря 1894 года. Умер 1 января 1971 года.

Когда спустя 31 год была открыта его могила, оказалось, что тело священника было нетленным.

12 мая 2002 года Амфилохия Почаевского приобщили к лику святых. Во время богослужения в его честь в небе над Почаевом из туч образовался большой крест. Туча в виде креста висела в небе на протяжении всей службы.

Амфилохий Почаевский жил в часовне на кладбище, принимал каждый день до пятисот человек, которые шли к нему как за душевным, так и за физическим исцелением.

Во время Второй мировой войны лечил раненных воинов УПА.

В 60-ые годы КГБ бросило отца в психиатрическую больницу. И только после приезда в больницу дочери Сталина Светланы Алилуевой, которую он в свое время исцелил, Амфилохия отпустили из психиатрической клиники.