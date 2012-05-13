Судьи получают анонимные угрозы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

В сообщении отмечается, что на адреса судебных органов Донецкой области поступили анонимные сообщения с угрозами физической расправы.

Принимая во внимание степень социальной опасности и попытки препятствования осуществлению правосудия из хулиганских мотивов, по указанию прокуратуры области органами МВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

В рамках осуществления надзора за соблюдением законов при проведении досудебного следствия органами МВД прокуратурой области контролируется ход следствия по возбужденному уголовному делу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление круга подозреваемых лиц, говорится в сообщении.