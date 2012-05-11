Двумя выстрелами убит скупщик валюты

Как сообщается на сайте Управления МВД Украины в Николаевской области, 10 мая в Николаеве на пр. Мира в районе рынка «Колос» в собственном автомобиле обнаружен труп 29-летнего местного жителя с двумя огнестрельными ранениями в области шеи.

В сообщении говорится, что из автомобиля потерпевшего похищены деньги.

По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений.

Милиция выясняет все обстоятельства происшествия. Проводятся первоочередные следственные действия и мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного преступления.

По данным местных СМИ, убит местный житель, который занимался скупкой и продажей валюты. Мужчина умер от острой кровопотери в результате пулевого ранения в шею.