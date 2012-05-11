Эксперт пугает, что в Украине может быть хуже, чем в Греции

Как сообщает Gazeta.ua, такое мнение в эфире телеканала ТВі выразил председатель Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко.

Эксперт подчеркнул, что проблемы в греческой экономике начались после проведения Олимпиады - и их результаты пожинает сегодня не только Греция, но и вся Европа.

"Трудно говорить, где коррупция больше — в Греции была в 80-ом году, когда они готовили Олимпиаду, или у нас. Но тогда греки потратили 9 млрд долл на подготовку всех объектов Олимпиады, а получили 2 млрд доходов. И проблемы дефицита государственного бюджета начались с того времени. Дефицит бюджета после этой Олимпиады вырос едва ли не втрое, и она так себя и не окупила", - рассказал он.

Отвечая на вопрос, угрожает ли Украине после Евро-2012 судьба Греции, Сугоняко отметил:

"Может быть еще хуже. Потому что мы уже сегодня слышим, что мы потратили где-то почти 130 млрд грн. А что мы можем получить? Швейцария вместе с Австрией проводили Евро-2008. Они потратили 750 млн. евро, а прибыль получили меньше 500. Это при том, что там все объекты инфраструктуры были готовы".