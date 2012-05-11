Журналисты теперь могут жаловаться Януковичу через Facebook

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

По словам пресс-секретаря Президента, руководителя группы Дарии Чепак, программа «Открытый разговор» открыла страницу в Facebook.

По ее словам, на странице публикуется вся информация о деятельности программы «Открытый разговор». Также будет действовать виртуальная приемная для оформления обращений в межведомственный комитет по оперативному реагированию на конфликты с участием представителей СМИ.

«Главная цель выхода «Открытого разговора» в социальные сети - обеспечить обратную связь, обмен мнениями между журналистами и экспертами по вопросам работы СМИ», - сказала Д.Чепак.

Она отметила, что в планах развития страницы: опрос посетителей и обсуждение актуальных вопросов, которые касаются работы журналистов; размещение полезной информации, которая может сослужить службу как представителям СМИ, так и тем, кто с ними сотрудничает.

«Я очень надеюсь, что Facebook-сообщество будет активно участвовать в обсуждении тем, которые находятся в компетенции программы. Надеюсь, что на этой странице будут высказываться полезные предложения и креативные мнения», - подчеркнула Д.Чепак.