В Симферополе сорвали флаги с немецкого консульства
11:53, 10 мая 2012Общество
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Милиция ведет поиски неизвестных, которые 9 мая украли флаги с консульства ФРГ в Симферополе.
Неизвестные проникли на территорию офиса почетного консула Германии в Крыму
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью крымского Управления МВД.
"В период с 5.20 до 6.00 неизвестные лица через металлическую двухметровую ограду проникли на территорию офиса почетного консула Германии в Крыму, где согнули флагшток, на котором находились флаги Германии и Евросоюза, сняли флаги и похитили их. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 296 УК Украины – "хулиганство, совершенное группой лиц", - сообщили в милиции.
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