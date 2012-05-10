В Симферополе сорвали флаги с немецкого консульства

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью крымского Управления МВД.

"В период с 5.20 до 6.00 неизвестные лица через металлическую двухметровую ограду проникли на территорию офиса почетного консула Германии в Крыму, где согнули флагшток, на котором находились флаги Германии и Евросоюза, сняли флаги и похитили их. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 296 УК Украины – "хулиганство, совершенное группой лиц", - сообщили в милиции.