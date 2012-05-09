В Днепропетровске задержан горе-«минёр»

Как сообщил УНИАН представитель пресс-службы УМВД в Днепропетровской области, 8 мая в 13.27 в дежурную часть Кировского райотдела Днепропетровского городского управления милиции поступило сообщение о том, что возле кинотеатра «Родина», который расположен по ул. Столярова может произойти взрыв.

Выездом на место работниками взрыво-технической службы было проведено тщательное обследование прилегающей возле кинотеатра , однако взрывоопасных предметов специалисты не обнаружили.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту своего проживания в состоянии алкогольного опьянения задержан 55-летний местный житель, который объяснил, что позвонил со своего мобильного телефона, так как ему показалось, что есть опасность для его 19-летнего сына, который учится неподалеку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности).

Злоумышленнику грозит штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет.