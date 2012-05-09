Луганский губернатор собрался в Европарламент

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОГА.

Накануне презентации Луганскую область посетил вице-президент Европейского парламента, председатель делегации Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Украина Марек Сивец. Сегодня, 8 мая, он встретился с руководителями области, говорится в сообщении.

«Первая наша встреча была в Брюсселе, мы говорили о том, что нужен новый взгляд на Украину, что есть не просто в целом Украина, а есть ее регионы, со своими особенностями и нюансами», – сказал в ходе встречи с европарламентарием глава Луганской ОГА. Он отметил также, что информация о Луганской области и ее ориентированности на экономическое партнерство с европейскими инвесторами оказалась новой для представителей Европарламента и они были удивлены его рассказом и предложили активнее заняться налаживанием отношений.

Как отметил В.Пристюк, первым шагом стала реализация проекта «Агрогород» в рамках программы Евросоюза по «Восточному партнерству» с участием польской стороны. При этом поляки проявляют большую заинтересованность и всячески поддерживают Луганскую область в продвижении этого проекта, сказал губернатор. Он рассказал М.Сивецу о ходе реализации проекта «Агрогород» и о том, что в сентябре в Луганской области состоится ІІІ Международный инвестиционный форум, центральной темой которого станет именно реализация проекта «Агрогород» как обеспечивающего продовольственную безопасность региона.

В.Пристюк также отметил, что в области уже реализуется целый ряд совместных с европейскими партнерами бизнес-проектов, еще больше – в перспективе. Он обратился к представителю Европарламента с просьбой содействовать поиску потенциальных партнеров в реализации совместных бизнес-проектов в сфере сельского хозяйства, промышленности, коммунального хозяйства.

«Очень приятно видеть такую ориентированность на Европу со стороны областного руководства», – отметил в свою очередь М.Сивец. Он заявил, что готов поддерживать европейские инициативы Луганской области: «Знайте, в Европарламенте у Украины много друзей. Мы открыто говорим о ваших успехах и о том, что нам не нравится. И то, что вы здесь делаете в Луганской области, очень важно для сближения с Европой».