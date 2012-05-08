Львовский облсовет о 9 мая, Сталине и пророссийских экстремистах

Об этом говорится в заявлении облсовета, принятом сегодня на внеочередной сессии, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО «Свобода».

По словам депутатов облсовета, «вспоминая Вторую мировую войну, поминая ее жертв, почитая участников, мы должны решительно осудить провокаторов и спекулянтов от истории, тех, кто устраивает позорные шабаши на могилах жертв войны, возвеличивая большевизм и Сталина».

«Украина, которая понесла едва ли не наибольшие потери в этой войне, никогда не согласится на героизацию кровавых диктаторов, никогда не воспримет возвращение тоталитарных символов», - отмечается в заявлении.

К сожалению, отмечают депутаты, такие попытки не единичны. «Начиная с 2009 года, пророссийские силы пытаются устраивать во Львове провокационные вылазки, специально приурочивая их к датам, связанным со Второй мировой войной», - говорится в обращении.

«9 мая 2011 года, при фактическом содействии правоохранительных органов, во Львов под охраной были привезены пророссийские экстремисты из южных регионов, которые совершили грязную провокацию с использованием оккупационной символики времен существования Советского Союза, спровоцировали нарушения конституционных прав граждан Украины, грубо унизили местную общину, своевольно пренебрегли решением органов местного самоуправления и судебным решением, принятым именем Украины», - заявили депутаты облсовета.

«Сегодня, через год после тех позорных событий, пророссийские экстремистские силы опять декларируют намерения совершать провокации и раздражать общину. Подобные заявления не могут не вызывать обеспокоенности, поскольку должностные лица МВД, которые стали фактическими соорганизаторами провокаций в 2011 году, продолжают находиться на своих должностях», - говорится в обращении.

«В память всех, кто пал в смертельных битвах на полях Второй мировой, тех, кто вернулся живым из ада войны, тех, чью жизнь забрали или покалечили тоталитарные режимы, Украина должна так строить свою внутреннюю и внешнюю политику, чтобы не дать новому империализму и тоталитаризму ни единого шанса», - подчеркнули депутаты Львовского облсовета.