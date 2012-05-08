В Горловке умирающий мальчик 13 раз вызывал скорую

Как сообщает ТСН, мальчик тяжело поранился и позвонил 103. Там не поверили и даже пригрозили милицией. Мать после возвращения с работы нашла сына едва живым. Врачи говорят, что еще немного времени, и малыш погиб бы от потери крови. Сейчас 7-летний Андрей в больнице, и его жизни ничего не угрожает. Но вспоминать день, когда чуть не погиб, не может до сих пор. Тогда был дома один. Он вышел на балкон повесить выстиранные штаны, от высоты закружилась голова. Не удержал равновесия и упал на стекло. Правую руку почти отрезало. Мальчик говорит, сразу стал звонить на 103, как учили в школе. В "скорой" ребенку не верили. Потом подсчитали - 103 ребенок набирал 13 раз. Андрей самостоятельно едва выбрался из квартиры. В тамбуре его и нашла мать, которая почувствовала, что с сыном что-то неладное. Тогда врачей вызвала женщина, и "скорая" приехала через 10 минут. Ребенка доставили в областную больницу. Там микрохирурги 4 часа пришивали руку. От травм до операции прошло 4 часа. Ребенок потерял половину крови. Парень мог не то что потерять руку, но даже погибнуть, если бы "скорая" приехала позже. На станции скорой помощи Горловки не отрицают, что на звонок от ребенка могли и не отреагировать. "Может, и было отказано ребенку, потому что ежесуточно нам поступают ложные вызовы от детей, которые играют с мобильными телефонами, от подростков и даже от не очень трезвых взрослых", - объясняет и.о. заместителя главного врача станции скорой помощи Горловки Ирина Прода. Поэтому, говорят в "скорой", чтобы врачи приехали точно - вызвать их должны взрослые. Теперь и Андрей знает, что прежде всего надо звонить маме. Медики говорят, что несмотря ни на что, его история закончилась счастливо. Хотя впереди еще 6 лет реабилитации - пока рука заработает. Но вероятнее всего, страшное приключение ему будет напоминать лишь тонкий шрам на предплечье.