Розинскую отстранили от эфира на время расследования инцидента с ГАИ

НТКУ отстранила телеведущую Первого национального Наталию Розинскую от работы в эфире на время проведения внутреннего расследования инцидента, который произошел в начале мая между госпожой Розинской и сотрудниками ГАИ. Об этом «Телекритике» сообщил генеральный директор Егор Бенкендорф.

Как сообщил Егор Бенкендорф, это уже не первый случай, когда руководство телекомпании вынуждено разрешать конфликтные ситуации, связанные с Наталией Розинской. «Речь идет о жалобах на работу и поведение Розинской от спортивной редакции телеканала, где сейчас работает ведущая, и посетителей телеканала, которые стали жертвами непристойного поведения Розинской».

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«В НТКУ убеждены, что лица Первого национального своим поведением и поступками должны нести позитивные примеры для наших телезрителей и обещает принять соответствующие меры для недопуска подобных ситуаций в будущем», - отмечают в телекомпании.

«Телекритика» обратилась к Бенкендорфу с вопросом, намерено ли руководство НТКУ уволить Наталию Розинскую. Гендиректор НТКУ ответил, что решение будет принято после разговора с госпожой Розинской.

Как сообщал УНИАН, тедеведущая Н.Розинская утверждает, что 2 мая в центре Киева на ул. Саксаганского, 29, ее побили, угрожая пистолетами, пятеро гаишников. «Меня остановил патруль. Я попросила назвать причину остановки и представится (это законное требование любого гражданина). Этого не было сделано. Я сказала, что допускаю, что вы просто хотите взятку, но я не даю взяток. Закрыла окно и поехала», - рассказала Н.Розинская газете «Сегодня». В погоню за телеведущей ринулись три машины ГАИ. «Они перекрыли мне движение, выбежало 5 амбалов в форме с табельным оружием, которое они приставили к лобовому стеклу. Они применяли ко мне силу. Нанесли телесные повреждения - шрам на всю руку. Это все зафиксировано в травмпункте. Меня просто силой вытаскивали из машины. И все это за то, что я сказала, чтобы те представились и назвали причину остановки, - говорит Н.Розинская. - Там было много людей, все снимали. Есть подтверждение моих слов».

Из-за инцидента с представителями ГАИ на ведущую Первого национального Н.Розинскую составили четыре протокола за административные нарушения. Об этом сообщил начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук. По его словам, 2 мая Н.Розинская остановилась в месте, где остановка была запрещена: "Ей сделали замечание и хотели проверить документы, однако она просто уехала с места происшествия, не реагируя на обращения сотрудников. В этот день у нас были усиленные патрули из-за празднования майских праздников и событий в Днепропетровске. Поэтому ее догнали и перекрыли дальнейшее движение. После этого произошел конфликт с представителями ГАИ. Предъявлять свои права она отказалась, поэтому возникало подозрение, что их нет вообще. Пройти медицинский осмотр, чтобы обнаружить наличие алкоголя в крови, она тоже отказалась".

3 мая адвокат телеведущей Николай Недилько в комментарии УНИАН не исключил, что правоохранительные органы, преследуя его клиентку, пытаются повлиять на экс-майора Управления госохраны Николая Мельниченко. Об этом Н.Недилько заявил, комментируя информацию СМИ, что Н.Розинская нарушила правила дорожного движения и пыталась скрыться.

Н.Недилько, который также является и адвокатом Н.Мельниченко, заметил, что в свое время за Н.Розинской из-за дружеских отношений с Н.Мельниченко была установлена слежка неустановленными лицами и даже были преследования. “На нее из-за майора Мельниченко постоянно оказывается давление”, - сказал адвокат.

Н.Недилько высказал мнение, что со стороны сотрудников милиции будет попытка возбудить уголовное дело в отношении Н.Розинской по факту оказания сопротивления. “Ввиду того, что Розинская находится в дружеских отношениях с Мельниченко, то эта ситуация, думаю, будет использована против него. Я эти дела между собой связываю. Это уже не первая попытка возбудить в отношении нее уголовное дело, чтобы повлиять на Мельниченко”, - сказал адвокат.