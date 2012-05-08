"Шоколадная война" с Казахстаном пошла на следующий виток

Предметом расследования станут действия в отношении украинских предприятий кондитерской продукции, поставляющих в эту страну карамельные и шоколадные изделия.

Согласно имеющемуся в распоряжении УНИАН документу, Минэкономразвития Украины просит Государственную таможенную службу до середины мая предоставить статистику по объемам экспорта в Казахстан украинской карамельной и шоколадной продукции за период 2005-2012 гг.

Расследование начато по заявлению ассоциации «Укркондпром» от 9 апреля текущего года.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года Казахстан ввел таможенные пошлины сроком на 3 года на импорт кондитерских изделий для защиты внутреннего рынка. Пошлина в размере 30% таможенной стоимости, но не менее 0,27 евро за 1 кг введена в отношении импорта леденцовой карамели, с начинкой или без начинки, тоффи, карамелей прочих и аналогичных сладостей, не содержащих какао. В отношении ввоза шоколадных конфет предусматривается пошлина в размере 49% таможенной стоимости, но не менее 0,8 евро за кг. За ввоз прочих кондитерских изделий из сахара и его заменителей, содержащих какао, предусмотрена пошлина в размере 39% от таможенной стоимости, но не менее 0,42 евро за кг.

Ранее Российская Федерация (с 4 июля 2011 года) ввела специальную пошлину на карамель, ввозимую на таможенную территорию страны, также сроком на 3 года. Размер пошлины составил 294,1 долл. США за тонну.