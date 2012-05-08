Открыли памятник автору "Двох кольорів" (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, открытие памятника приурочили к 9-й годовщине со дня смерти А.Билаша.

В местном Доме культуры «Украина» состоялся концерт памяти А.Билаша.

Справка УНИАН. Александр Билаш родился 6 марта 1931 года в поселке Градижск.

А.Билаш - лауреат премии имени Николая Островского (1967), заслуженный деятель искусств УССР (1969), лауреат Государственной премии Украины имени Шевченко (1975), народный артист УССР (1977), народный артист СССР (1990), Герой Украины (2001).

В 1976-1994 годах — председатель правления Киевской организации Союза композиторов Украины.

Автор лирических песен, романсов, баллад, опер, оперетт, ораторий и музыки к кинофильмам. Его произведения исполняли Дмитрий Гнатюк, Анатолий Мокренко, Николай Кондратюк, Иосиф Кобзон, Раиса Кириченко, Людмила Зыкина.

А.Билаш умер 6 мая 2003 года. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.