Горит Ялтинский заповедник

Сегодня произошел пожар на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника в районе южнобережного поселка Никита.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-службы МЧС Украины, пламенем охвачено не менее 1,5 гектаров леса.

Информация о пожаре поступила в 11:25. На борьбе с огнем задействованы 88 человек. К тушению пожара привлечены 17 единиц техники. Кроме того, задействован вертолет МЧС Ми-8. Дополнительно к месту пожара отправили 330 человек - бойцов МЧС и солдат, отметили в пресс-службе.